Gericht musste sie zwingen : Firma, deren Giftmüll brannte, will den Löscheinsatz nicht bezahlen

Ende Juli 2018 ging in Basel ein Lager mit teerbehandelten Eisenbahnschwellen in Flammen auf. Für den Einsatz von Feuerwehr und Sanität stellte das Justiz- und Sicherheitsdepartement (JSD) der Firma rund 267’000 Franken in Rechnung.