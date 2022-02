Safetest AG – Firma hat Bund Tausende bereits bezahlte Corona-Tests verrechnet

So erhielten die Testzentren sowohl von den Getesteten als auch vom Bund Geld.

Der Verantwortliche will von nichts wissen und spricht von einem Softwarefehler.

Tests waren von den Kunden bereits bezahlt

Die Zentren der Safetest AG haben laut Recherchen des «Beobachters » zwischen Mitte Oktober und Mitte Dezember Tausende von Covid-Tests den Krankenkassen und somit dem Bund verrechnet, obwohl die Tests von den Kundinnen und Kunden bereits bezahlt worden waren. Dies bestätigen auch mehrere Krankenkassen. Safetest beruft sich auf einen Softwarefehler, der Schuld an den doppelten Abrechnungen gewesen sei. Bei der Verrechnung sei nicht berücksichtigt worden, dass im Oktober 2021 die Corona-Tests für die Kunden kostenpflichtig wurden. Ausnahmen gab es dann nur noch für Personen mit Corona-Symptomen oder solche, die Kontakt zu positiv Getesteten hatten. Eine Absicht streitet der Arzt dementsprechend ab – man habe sich über den Fehler geärgert.

Krankenkassen können Abrechnungen nicht überprüfen

Die Krankenkassen stellen dem Bund die Kosten der Corona-Tests quartalsweise in Rechnung. Sie haben keine Möglichkeit, die von Testzentren eingereichten Abrechnungen zu prüfen. Aufgefallen sind laut «Beobachter» die Doppelverrechnungen erst, als betroffene Personen von ihren Krankenkassen eine Leistungsabrechnung erhielten, obwohl sie diese Tests im Herbst bereits selber bezahlt hatten.

Die Abrechnung von Covid-Tests führte auch in verschiedenen Apotheken zu Unstimmigkeiten. Dem «Beobachter» liegen Fälle vor, wonach auch Apotheken dem Bund (via Krankenkassen) Tests verrechneten, die Kundinnen und Kunden bereits bezahlt hatten. In einem anderen Fall verlangte eine Apotheke neben den Testkosten von den Kunden auch noch eine Administrationsgebühr von 10 Franken – dies ist gemäss BAG unzulässig.