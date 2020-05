Betrug dank Corona

Schweizer Firma fällt auf Maskenbetrüger herein

Betrüger profitieren von der Coronakrise: Asiatische Geschäftsleute boten einer Firma in Zürich 10 Millionen Masken an – die Lieferung kam nicht.

Die Problematik fehlender Schutzmasken hat sich in der Schweiz entspannt: Ab Montag wird die Armeeapotheke während zwei Wochen täglich eine Million Hygienemasken an Detailhändler abgeben. Diese verkaufen sie dann zum Einkaufspreis an die Bevölkerung. In Deutschland soll bald in allen Bundesländern eine Maskenpflicht gelten. Auf dem Höhepunkt der Pandemie waren die Masken jedoch besonders knapp. Davon hat das organisierte Verbrechen profitiert, was laut der «Sonntagszeitung» (Bezahlartikel) eine Firma mit Sitz in Zürich am eigenen Leib erfahren hat.