Laut Armee verboten - Firma missbraucht Armeeuniform für Werbung

Im Tarnanzug der Schweizer Armee wirbt sie für Naturheilprodukte: Was die Protagonistin eines Tiktok-Werbeclips macht, ist verboten. Im Auftrag des Thurgauer Naturheilmittel-Herstellers «A. Vogel» gibt sich die junge Frau in einem Video als Wachtmeisterin aus, obwohl sie noch nie Militärdienst leistete.

Das Video, welches die Firma vergangene Woche auf Tiktok veröffentlichte, ist mit über 150’000 Aufrufen viral gegangen. «Gehts bei dir auch bald in die RS?», fragt die vermeintliche Wachtmeisterin im Werbeclip. Dann gibt sie Tipps gegen Blasen am Fuss: Wenig überraschend schwört die falsche Wachtmeisterin auf die Naturheilprodukte von «A. Vogel».

«Tenü zu Werbezwecken missbraucht»

Dass militärische Uniformen unerlaubterweise in Werbeclips eingesetzt werden, gibt es laut dem Armeesprecher nur äusserst selten. «Seriöse Werbefirmen fragen meist vorher bei uns an und wir informieren sie über die Regeln.» So ist es etwa erlaubt, eine alte Uniform der Schweizer Armee für Videos zu verwenden.