Gegen Food Waste - Firma rettet Lebensmittel vor dem Kompost und bringt sie zurück in Regale

Die Mission ist es, so wenig wie möglich wegzuwerfen. «Gemeinsam gegen Food Waste» ist sein Motto.

Der gelernte Hotelier Raul Osorio (38) pflegte schon immer eine Leidenschaft zu Lebensmitteln, wie er sagt. Mit dieser Leidenschaft, einer innovativen Idee und einer Lebensmittel-Produktionsstelle geht er aktiv gegen Food Waste vor. «Aemisegger Teigwaren» heisst seine Firma. Und so funktioniert sein Konzept: Landwirte und Landwirtinnen mit verkaufsunfähigen oder überschüssigen Produkten von ihren Höfen, können diese zu ihm nach St. Margreten SG bringen, wo er mit seinem Team nach Wunsch verschiedene Pasta, Saucen oder auch Suppen für die Hofläden der Betriebe produziert.

«In erster Linie geht es mir darum, keine Lebensmittel wegzuwerfen», sagt der Unternehmer. Schon früher, bevor er die Marke Aemisegger Teigwaren 2018 übernommen hat, verbrauchte Osorio gerne Produkte, die ansonsten auf den Müll gewandert wären. «Als ich gesehen habe, wie viel die Landwirte wegwerfen müssen, kam mir die Idee daraus neue Lebensmittel zu erschaffen, denn in einer Sauce interessiert es niemand, wie zum Beispiel eine Zucchetti ausgesehen hat, bevor sie verarbeitet wurde», sagt er.

Wichtig ist die Qualität

Natürlich müssen auch Zusatzprodukte, wie zum Beispiel Öl oder Gewürze eingekauft werden, was natürlich dann mehr kostet. Der Familienvater schlägt darum vor: «Es kennen sich so viele Bauern untereinander, es ist auch möglich gemeinsam ein Produkt zu bestellen. Wir vertreiben die produzierten Lebensmittel, die nicht gebraucht werden, auch über unsere Kanäle und verkaufen sie an Cateringfirmen und Restaurants.»