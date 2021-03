Maskenskandal in Deutschland : Firma von Spahns Ehemann verkaufte Masken an Gesundheitsministerium

Maskenskandal im deutschen Gesundheitsministerium: Minister Jens Spahn erteilte der Firma seines Ehemannes Aufträge zur Maskenbeschaffung. Das Unternehmen und das Ministerium weisen die Lobbyismus-Vorwürfe zurück.

Spahn soll der Firma, an der sein Mann beteiligt ist, Aufträge für Masken erteilt haben.

Jens Spahn und sein Ehemann Daniel Funke sind in einen Maskenskandal verwickelt.

Das Gesundheitsministerium hatte Masken von einem Unternehmen bezogen, an dem der Ehemann von Spahn beteiligt ist.

Die CDU in Deutschland steckt in einem Maskenskandal.

Das Bundesgesundheitsministerium von Jens Spahn (CDU) habe im vergangenen Jahr FFP2-Schutzmasken von der Firma Burda GmbH gekauft, für die auch Spahns Ehemann arbeitet. Dies geht aus Unterlagen hervor, die das Ministerium an den Bundestag schickte und über die der «Spiegel» am Sonntag berichtete. Der Masken-Deal könnte Interessenkonflikte bergen, weil Spahns Ehemann Daniel Funke als Lobbyist und Büroleiter der Burda-Repräsentanz in Berlin arbeitet.