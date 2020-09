Das Start-up Nano Diamond Battery (NDB) aus dem kalifornischen Pleasanton möchte dem ein Ende setzen und hat preisgegeben, an einer Batterie mit bis zu 28’000 Jahren Lebensdauer zu arbeiten.

Batterien gibt es in vielen Formen und Farben. Sie alle haben jedoch ein Problem: Sofern es sich nicht um wiederaufladbare Exemplare handelt, müssen sie nach der Nutzung recycelt werden – ein aufwendiges Verfahren, wie unter anderem Swissrecycling.ch zeigt .

Es wäre eine Sensation, wenn den Mitarbeitern des Silicon-Valley-Start-ups Nano Diamond Battery (NDB) gelingt, was ihnen vorschwebt. Denn das in Pleasanton, südöstlich von San Francisco, ansässige Unternehmen plant Batterien aus Atommüll.

Für Handys und E-Autos

Wie Thenextweb.com berichtet, hat NDB vor, einen Bestandteil des Atommülls so zu recyceln, dass der Kohlenstoff C14 entsteht, welcher dann in einem weiteren Schritt zu Graphen (siehe Box) umgewandelt wird. Das neue und noch immer strahlende Material soll dann mit Schichten von nicht radioaktivem C12 umgeben werden, die den Austritt der Radioaktivität verhindern und vor Manipulationen von aussen schützen.

Die Strukturen werden geschichtet, um eine Zelle zu erschaffen, welche Elektrizität erzeugen kann. Laut dem US-Unternehmen soll das geplante Batteriewunder dereinst in künftig jedem technischen Gerät eingesetzt werden können. Die Nano Diamond Battery sei in ihrer Grösse und Form frei skalierbar, wodurch sie laut Auto-motor-und-sport.de «sämtliche bekannten Batterien vom Handy-Akku bis hin zur Elektroautobatterie ersetzen könnte». Im Auto könnten die Batterien rund 90 Jahre halten, so das Unternehmen.