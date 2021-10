Zertifikatspflicht am Arbeitsplatz – Firmen dürfen nicht-zertifizierten Angestellten den Lohn verweigern

Angestellte im Gesundheitswesen kommen ums Covid-Zertifikat vielerorts nicht mehr rum. Wer etwa in Zürich in einem Spital, Heim oder einer Spitex-Institution arbeitet, muss seit drei Wochen das Zertifikat zücken oder sich testen lassen, wie der Regierungsrat entschieden hat. In Genf beharren ein Spital und eine Spitex sogar zwingend auf der Impfung von Angestellten.