Fachkräftemangel in der Schweiz: «Firmen fühlen sich gezwungen, bessere Arbeitsbedingungen zu bieten»

Eine Autogarage im Kanton Appenzell Ausserrhoden bietet in einem Jobinserat einen 14. Monatslohn oder vier zusätzliche Wochen Ferien an.

Wer sich bei einer Herisauer Autogarage bewirbt, hat die Qual der Wahl: mehr Ferien oder mehr Lohn ( 20 Minuten berichtete ). Mit diesem speziellen Angebot ist die Autogarage nicht allein. Seit der Wintersaison 2022 lockt beispielsweise ein Zermatter Hotel Mitarbeitende mit zehn Wochen Ferien. Auch eine Schweizer Nutzfahrzeug-Firma bietet neuen Mitarbeitenden seit Januar ab dem ersten vollen Kalenderjahr eine zusätzliche Ferienwoche an. Und eine St. Galler Werbeagentur führte acht Wochen Ferien ein.

Laut Daniel Kopp, Arbeitsmarktexperte der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich, zeigen solche Angebote den Wettkampf um die Fachkräfte: «Vielen Branchen gehen die Leute aus. Dementsprechend fühlen sich einige Unternehmen gezwungen, bessere Arbeitsbedingungen anzubieten, um an geeignete Bewerberinnen und Bewerber zu gelangen.» Deshalb dürfte es aktuell mehr Firmen geben, die neben mehr Ferientagen flexible Arbeitszeiten, Teilzeitstellen oder Homeoffice-Möglichkeiten anbieten.

«Es zeigt, dass sie die Zeichen der Zeit erkannt haben»

Dass Schweizer Firmen das machten, sei aber kein schlechtes Zeichen, so Kopp. «Es zeigt, dass sie die Zeichen der Zeit erkannt haben und versuchen, attraktiver zu werden. Der Fachkräftemangel ist ausserdem ein Zeichen, dass es der Schweizer Wirtschaft nicht besonders schlecht geht.» Auch wenn es für die Unternehmen keine leichte Situation sei, weil sie höhere Kosten für die Rekrutierung von Mitarbeitenden hätten, wäre die gegenteilige Entwicklung, nämlich viele Arbeitslose, ein viel problematischeres Szenario, sagt der Experte.

«Wird mit solchen Massnahmen nur noch weiter verschärft»

Capacoe betont jedoch, dass diese Angebote die grösseren Probleme in den Branchen nicht lösen könnten: «Von den zusätzlichen Ferientagen profitieren nur die wenigen Mitarbeitenden der jeweiligen Unternehmen. Es ist auch keine Lösung gegen den Fachkräftemangel in den Branchen.» Verbesserungen der Arbeitsbedingungen sollten deshalb auf Branchenebene in Gesamtarbeitsverträgen geregelt sein, damit alle innerhalb einer Branche diese nutzen könnten und die Attraktivität des Berufes steige.