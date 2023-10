Firmen missachten Gleichstellungsgesetz, behauptet Gewerkschaft 

Das revidierte Gleichstellungsgesetz wurde per Mitte 2020 in Kraft gesetzt. Firmen, deren Analyse einen unerklärbaren Lohnunterschied von über fünf Prozent ergeben, müssen die Analyse nach vier Jahren wiederholen.

Männer verdienen in manchen Fällen mehr als Frauen. Um den unerklärbaren Lohnunterschied zwischen Männern und Frauen zu verkleinern, müssen grosse Firmen eine Analyse erstellen und darüber informieren. Plakat an einer Zürcher Tramhaltestelle, eine Kampagne der Unia.

Der Arbeitgeberverband zweifelt an der Aussagekraft der Befragung. Es bleibe offen, ob die Angestellten nicht informiert wurden oder ob sie die Information nicht zur Kenntnis genommen haben.

Immer mehr Mitarbeitende im Unklaren

66,4 Prozent der Befragten aus Unternehmen mit 100 oder mehr Mitarbeitenden wussten demnach nicht, wie gross die Lohnunterschiede in ihrem Unternehmen sind. Die Tendenz ist steigend: 2022 gaben erst 62,7 Prozent an, nicht informiert zu sein.

Seit Mitte 2020 verpflichtet das Gleichstellungsgesetz Firmen ab 100 Mitarbeitenden, eine Lohngleichheits-Analyse durchzuführen, diese von unabhängiger Stelle prüfen zu lassen und die Ergebnisse erstmals per Mitte 2023 gegenüber Angestellten und Aktionären zu kommunizieren. Zeigt die Analyse, dass die Lohngleichheit eingehalten wurde, wird die Firma von der Analysepflicht befreit. Ansonsten braucht es nach vier Jahren eine weitere Analyse. Nach zwölf Jahren, im Jahr 2032, tritt die Bestimmung automatisch ausser Kraft.

Ob die Mitarbeitenden über Lohngleichheit informiert werden, hängt offenbar stark von der Branche ab. Im Bereich Erziehung und Unterricht geben mit 47,8 Prozent fast die Hälfte der Arbeitnehmenden an, informiert zu sein. Im Detailhandel sind es nur 21,5 Prozent, also gut jede und jeder fünfte. Travailsuisse betreibt ausserdem das Whistleblowing-Tool respect8-3.ch, wo Angestellte im Säumnisfall ihre Firma verpfeifen können. Rund 100 Hinweise seien eingegangen und würden jetzt sorgfältig geprüft, heisst es bei der Gewerkschaft.

Lohunterschiede werden grösser statt kleiner

Das eine ist die Information, das andere sind die tatsächlichen Lohnunterschiede. Und auch hier hat sich die Situation laut Travailsuisse verschlechtert. 23,9 Prozent der Befragten schätzen, dass die Lohngleichheit in ihrem Unternehmen mangelhaft ist. Das sind drei Prozent mehr als 2021. Die Lohnunterschiede zwischen Männer und Frauen haben also nach Einschätzung der Angestellten zugenommen.

Der Arbeitgeberverband kritisiert den Befund von Travailsuisse. Der Verband ist überzeugt, dass die Betriebe in den allermeisten Fällen über die Lohngleichheits-Analysen informiert haben, sagt Daniella Lützelschwab, Leiterin Arbeitsmarkt und Arbeitsrecht. «Der Arbeitgeberverband nimmt die Ergebnisse der Travailsuisse-Umfrage zur Kenntnis, zweifelt jedoch stark an deren Aussagekraft.» Denn es bleibe offen, ob die Mitarbeitenden die Information über die Lohngleichheits-Ergebnisse überhaupt zur Kenntnis genommen hätten. Dieser Umstand scheine von Travailsuisse in keiner Weise berücksichtigt worden zu sein.