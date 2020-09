Herr Georgi, kommt es oft vor, dass Firmen negative Bewertungen unterdrücken?

Ich gehe davon aus, dass viele Unternehmen so vorgehen. Genaue Zahlen habe ich aber nicht. Ich bezweifle allerdings, dass die Mehrheit so was tut. Umgekehrt versuchen auch viele Firmen, positive Bewertungen aktiv zu sammeln – bei den Bewertungen im Internet gibt es also eine Unschärfe.