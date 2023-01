Firmen sollen eine Steuer zahlen, wenn sie Leute aus dem  Ausland holen

«Nicht den Pizzaiolo aus Neapel holen»

«Die Zuwanderung, wie wir sie heute haben, bringt uns nicht mehr Wohlstand, im Gegenteil», sagt die Aargauerin. Man müsse sie reduzieren und gleichzeitig sicherstellen, dass jene, die wirklich gebraucht werden, weiterhin rekrutiert werden können. Eine Abgabe wäre da hilfreich, und zudem logisch, meint sie: «Personen, die in der Schweiz leben, zahlen ab Geburt Krankenkassenprämien. Die meisten Krankheitsfälle fallen aber erst im fortgeschrittenen Alter an. Wenn jemand mit 45 einwandert, zahlt er erst dann Krankenkassenprämien, profitiert aber sofort vom Gesundheitssystem.»

Kosten der Zuwanderung werden erforscht

«Bilaterale Verträge nicht gefährden»

Doch auch in der Sache ist Minsch skeptisch. «Es wäre schwieriger, Arbeitskräfte aus dem Ausland zu rekrutieren. Damit würde der Produktionsstandort geschwächt, es hätte einen negativen Impact auf die Wettbewerbsfähigkeit.» Die Folgen davon würden wir alle spüren, sagt Minsch. «Wir haben in der Schweiz verglichen mit dem Ausland eine enorme Kaufkraft. Ein tiefer Lohn bewegt sich hier um 4000 Franken, in Frankreich beträgt der Mindestlohn weniger als die Hälfte, von Italien nicht reden.» Das habe mit der Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz zu tun. Allerdings: «Es käme darauf an, wie so eine Steuer ausgestaltet wäre. Ein paar Hundert Franken würden sich nicht gleich auswirken wie ein paar Tausend Franken.»