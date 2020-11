1 / 8 In Geschäften gilt die Maskenpflicht. Meldungen von Personen, die ausgeschlossen werden, weil sie keine Masken tragen, häufen sich. Getty Images/iStockphoto Auf der Website Attestfreundlich.ch gibt es eine Liste mit Unternehmen, die garantieren, niemanden zu diskriminieren, weil er keine Maske trägt. Getty Images/iStockphoto Nicht alle Unternehmen, die auf der Website aufgeführt waren, wussten von ihrem Eintrag auf Attestfreundlich.ch. Getty Images

Darum gehts Auf der Website Attestfreundlich.ch sind Unternehmen aufgeführt, die garantieren, niemanden zu diskriminieren, weil er keine Maske trägt.

Die Unternehmen auf der Liste haben teilweise keine Ahnung, dass sie auf der Website aufgeführt sind.

Doch Geschäften, die sich den Schutzmassnahmen widersetzen, drohen Konsequenzen.

In Kreisen von Corona-Skeptikern kursiert die Website A ttestfreundlich.ch. Eine Übersicht von Unternehmen, die « Menschen ohne Maske Zutritt gewähren » , w ill Roland Kyburz, der Betreiber der Website, bieten . D enn: D as Thema Maskenpflicht polarisiert . In Skeptiker f oren wird regelmässig d arüber d iskutiert, wie man sich der Massnahme entziehen kann oder wie man gar unrechtmässig an ein Attest kommt.

Doch nicht alle aufgelisteten Unternehmen wissen von ihrem Eintrag auf der Website. « Ich bin schockiert » , so der Betreiber eines Fitnessstudios im Kanton Aargau. Dass Name, Logo und Telefonnummer seines Unternehmens ohne s ein Wissen und seiner Zustimmung publiziert w orden seien , gehe gar nicht. Schliesslich drohen Firmen, die sich nicht an die Schutzkonzepte halten, teils drastische Konsequenzen.

Kantone kennen Attestfreundlich.ch

« Wenn Geschäfte die Maskenpflicht umgehen, werden sie zur Berichtigung ihrer Schutzkonzepte aufgefordert und nachkontrolliert » , sagt Andreas Kaufmann, Mitarbeiter Kommunikation der Staatskanzlei Solothurn. Wenn die Anweisungen daraufhin missachtet würden, stünden weitere Sanktionen zur Verfügung: eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft oder gar die Schliessung des Betriebs. Dieselben Sanktionen sieht der Kanton Aargau vor.

Die Kantone kennen die Website und würden zudem häufig auf Foren hingewiesen, in denen über das Coronavirus ausgetauscht wird. « Hinweise aus der Bevölkerung sowie Hinweise anderer Informationsquellen fliessen in die Planung der Betriebskontrollen ein » , so Kaufmann.

Diskriminierung ist ein Thema

Roland Kyburz hat das Fitnessstudio inzwischen von s einer Liste entfernt. In Zukunft will er genauere Prüfungen vornehmen, bevor Unternehmen ins Register aufgenommen werden. « Menschen, die aufgrund eines Attests von der Maskenpflicht befreit sind, werden oft diskriminiert – s ei es vom Geschäftsinhaber oder von anderen Kunden » , sagt Kyburz. Es gehe ihm darum, dass sich Menschen mit Attest informieren können, wo ein Einkauf ohne Diskriminierung möglich sei.

Die angesprochene Demütigung sei auch beim Dachverband der Behindertenorganisationen Inclusion Handicap ein Thema, sagt Caroline Hess-Klein, Leiterin der Abteilung Gleichstellung. Masken v erweiger er wirk t en sich jedoch negativ aus: « Wenn Corona-Leugner die Ausnahmen der Maskenpflicht missbrauchen, führt das zu Diskriminierung und Generalverdächtigung von Menschen, die wirklich auf die Ausnahme angewiesen sind. »