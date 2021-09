Bern beendet Härtefallprogramm - «Firmen werden eingehen, weil sich die Menschen nicht impfen lassen»

Am 31. August hat der Kanton Bern sein Härtefallprogramm für Firmen, die von der Corona-Pandemie besonders getroffen sind, beendet– anders als beispielsweise der Kanton Zürich, der am gleichen Tag die vierte Runde seines Programms einläutete. Auch der Kanton Luzern lässt sein Programm weiterlaufen.

Der Kanton Uri hat es per Mai eingestellt, behält sich aber vor, es zu reaktivieren. In Bern ist das Ende des Härtefallprogrammes definitiv, obwohl sich die Wirtschaftsdirektion ein Türchen offenhält. «Aus heutiger Sicht ist es nicht vorgesehen, das Programm zu verlängern», heisst es auf Anfrage. «Ausgeschlossen werden kann dies aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht.»

Frist war wohl ausreichend

«Das Programm war unbestreitbar wichtig»

Insgesamt hat der Kanton laut offizieller Statistik per 30. August rund 4000 Härtefallgesuche erhalten, 3311 davon wurden bewilligt. Rund 354 Millionen Franken wurden im Rahmen des Berner Härtefallprogramms bis am vorletzten Tag ausgeschüttet.

«Das Härtefallprogramm war unbestreitbar wichtig für die Wirtschaft im Kanton Bern», sagt Christoph Zimmerli, Grossrat und Geschäftsführer des Verbandes Berner Arbeitgeber, zu 20 Minuten. «Es war effizient aufgebaut und wurde zielgerichtet und erfolgreich verwendet. Aber es war von Anfang an klar, dass das zeitlich begrenzt sein muss. Der Kanton kann nicht bis in alle Ewigkeit ein Härtefallprogramm stemmen.»

Werden Konkurse zunehmen?

Die Arbeitgeberverbände gingen laut Zimmerli davon aus, dass die Krise bis im August grösstenteils vorbei sein werde. «Das ist jetzt aber offensichtlich noch nicht so, die Pandemie dauert länger, als man sich das im Vorhinein gedacht hat», so Zimmerli. Man sei davon ausgegangen, dass die Schweiz mit einer Impfquote von 70 Prozent eine Herdenimmunität erreichen könne.

«Sich nicht impfen zu lassen hat direkte Auswirkungen»

Es sei im Sinne sowohl der Arbeitgebenden als auch der Arbeitnehmenden, dass sich möglichst viele impfen lassen, um einen dritte Lockdown zu verhindern – «Denn alle möchten weiterhin an Treffen und Veranstaltungen teilnehmen, in Läden einkaufen, Sport treiben oder in Restaurants essen», so Guggisberg.