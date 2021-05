Bundesrats-Entscheid - Firmen wollen kaum Gebrauch machen von Homeoffice-Lockerungen

Am Mittwoch wird der Bundesrat voraussichtlich die Rückkehr in die Büros erlauben.

Am Mittwoch entscheidet der Bundesrat über weitere Lockerungsschritte, die er am 12. Mai in die Vernehmlassung geschickt hat. Zur Diskussion stehen etwa die Öffnung der Restaurants, Lockerungen in den Bereichen Sport, Kultur und Freizeit sowie bei der Anzahl der Personen an privaten Treffen drinnen und draussen.