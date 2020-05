23.04.2020 07:53

Fertig Homeoffice

Firmen wollen wieder Licht in ihren Büros sehen

Firmen wollen ihre Angestellten zum Teil bereits Mitte Mai wieder ins Büro schicken. Angestellte sind dann verpflichtet, wieder dorthin zu gehen.

von Claudius Seemann

Wie lange noch arbeiten Hunderttausende Arbeitnehmer in der ganzen Schweiz in den eigenen vier Wänden, so wie es der Bundesrat immer noch und bislang ohne Widerruf empfiehlt? Geht es nach einigen Firmen, nicht mehr allzu lange: Während der Bundesrat seinen Exit-Plan am 27. April, 11. Mai und 8. Juni in drei Etappen vollzieht, sehen die grossen Arbeitgeber im Land zum Teil ebenfalls eine gestaffelte Rückkehr ihrer Belegschaften in ihre Büros vor. Einige planen dies schneller, andere lassen sich mehr Zeit, wie eine Umfrage von 20 Minuten zeigt.

Mitte Mai zurück ins Büro

Beim Pharmakonzern Novartis etwa gilt die Weisung für Homeoffice vorerst bis 1. Mai, wie es auf Anfrage von 20 Minuten heisst. Es sei derzeit in Planung, wie es danach weitergehe, und werde den Mitarbeitern so bald als möglich mitgeteilt. Tatjana Stamm, Sprecherin bei der Versicherung Swiss Life, sagt: «Wir halten am erweiterten Homeoffice-Modell für die Mehrheit der Mitarbeitenden bis mindestens am 11. Mai 2020 fest.»

Bei Axa will man eine «stufenweise Rückkehr in den Normalbetrieb frühestens per Mitte Mai», hiess es auf Anfrage. Risikogruppen jedoch würden bis auf weiteres zu Hause bleiben. Bei Swisscom sollen die rund 90 Prozent der Mitarbeitenden, die derzeit im Homeoffice seien, bis am 8. Juni im Homeoffice bleiben.

Bei der SBB werden bis mindestens 11. Mai alle Mitarbeitenden, die ihre Arbeit im Homeoffice ausführen können, zu Hause bleiben. Das betrifft gemäss Auskunft der SBB 12'000 Mitarbeiter. «Für die Zeit danach wird im Moment ein Konzept erarbeitet, wie die Mitarbeitenden schrittweise wieder ins Büro zurückkehren können.»

Eine weitere grosse Arbeitgeberin im Land, die Migros, hat «derzeit keine Bestrebungen, die aktuellen Homeoffice-Regelungen zu ändern», sagte Sprecher Marcel Schlatter auf Anfrage. «Bis auf weiteres sollen all jene Personen, deren Arbeit es zulässt, von zu Hause aus arbeiten.» Homeoffice funktioniere bei der Migros problemlos.

«Arbeitgeber gibt Arbeitsform vor»

Laut Amalia Zurkirchen, Geschäftsführerin beim Kaufmännischen Verband Zürich, gibt es aber Personen, die sich bei einer Rückkehr ins Büro nicht wohlfühlen: «Wir hören von Angestellten, die zwar zurück ins Büro müssen. Aber sie wollen noch nicht, weil sie Angst haben, sich anzustecken.» Als Arbeitgeber sei man daher umso mehr verpflichtet, die Hygiene- und Schutzmassnahmen in den Büros zu treffen. «Wenn man aber Angst hat, kann man dem Arbeitsplatz nicht einfach fernbleiben.»

Dieser Meinung ist auch Fredy Greuter, Sprecher beim Arbeitgeberverband: «Es gibt es kein Recht auf Homeoffice. Der Arbeitgeber kann diese Arbeitsform nicht bewilligen, wenn es aus betrieblicher Sicht nicht passt.» Man könne als Arbeitnehmer nicht nach Lust und Laune frei wählen, wann man wieder ins Büro kann, sondern müsse dies mit dem Arbeitgeber absprechen.

Unia verlangt Kontrollen des Gesundheitsschutzes

Die Unia nimmt umgekehrt die Arbeitgeber in die Pflicht: «Sie müssen selbstverständlich die Vorgaben umsetzen, die der Bundesrat beschliesst. Und wenn sie die Mitarbeiter an die Arbeitsplätze zurückholen, stellt sich die Frage, wie die Arbeitnehmer den Gesundheitsschutz sicherstellen können, dafür sind klar sie zuständig», sagt Unia-Sprecher Serge Gnos.

An den Kantonen sei es dann, dies zu kontrollieren. «Hier haben wir aber das grösste Fragezeichen, denn es zeigt sich jetzt schon, dass die Kontrollmechanismen nicht genügen.»

Homeoffice funktioniert offenbar gut

Mit dem Arbeiten im Homeoffice scheint die Mehrheit der Mitarbeitenden jedoch keine Mühe zu haben. Für die Swisscom-Mitarbeitenden zieht Sprecherin Sabrina Hubacher eine positive Bilanz. «Für die meisten Mitarbeitenden funktioniert das Arbeiten im Homeoffice grundsätzlich gut, auch wenn sie den persönlichen Austausch im Team oft vermissen.»

Auch bei der Zurich-Versicherung finden sich laut Sprecher Kay Schubert rund 80 Prozent der Belegschaft im Homeoffice-Alltag gut zurecht. Bei UPC heisst es, dass gemäss einer repräsentativen Mitarbeiter-Umfrage 93 Prozent der Mitarbeiter angeben, dass sie gut von zu Hause aus arbeiten können. Dennoch werde bei UPC derzeit ein Plan erstellt, damit die Mitarbeitenden voraussichtlich ab dem 11. Mai 2020 schrittweise ins Büro zurückkehren können, «sofern es die Richtlinien des Bundesrats und die Entwicklung der Coronavirus-Situation zulassen».