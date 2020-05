Milliardenschweres Rettungsprogramm

Firmenchefs kaufen Luxusautos mit Corona-Krediten

Gewisse Unternehmer missbrauchen die Corona-Kredite und kaufen damit ihre verpfändeten Luxusautos zurück. Der Besitzer eines Pfandhauses erzählt, wie das möglich ist.

Keine Meldung an Informationsstelle

Zwar sei in der Verordnung zu den Covid-19-Krediten festgehalten, dass die Bundesgelder nicht zur Refinanzierung von anderen Krediten verwendet werden dürfen. Doch das lässt sich leicht umgehen, wie die «Sonntagszeitung» schreibt. Der Grund: Autopfandkredite tauchen in keinem Schweizer Schuldnerregister auf. Zudem muss im Gegensatz zum Konsumkredit keine Meldung an eine Informationsstelle gemacht werden. Ebenso werden die Geschäfte meist mit Bargeld abgewickelt – somit können Datenspuren vermieden werden.