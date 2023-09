So belohnen Schweizer Unternehmen langjährige Mitarbeitende

Gen Z und Millennials – fast jeder Zweite will Job kündigen

Eine Studie von Deloitte zeigt, warum es für Firmen so wichtig ist, dass sie ihre Mitarbeitenden halten können: Fast jede zweite Person in den Generationen Z und Millennials will in der Schweiz ihren Job kündigen. Als Hauptgründe geben die Befragten fehlende Sinnhaftigkeit und einen zu niedrigen Lohn an.