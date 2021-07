Bundeskanzler : First Baby für Österreich – Sebastian Kurz wird Vater

Die langjährige Partnerin beschert Kanzler Kurz erste Vatergefühle: Susanne Thier ist im vierten Monat schwanger.

Kurz und seine medienscheue Freundin Susanne – sie ist im vierten Monat, die gute Hoffnung hätte sich nicht mehr lange verbergen lassen – zeigten sich in den letzten Wochen ungewohnt oft Seite an Seite in der Öffentlichkeit. Wenige Tage später war sie auch beim Staatsbesuch von Südkoreas Präsidenten in Schönbrunn zugegen.