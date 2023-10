Joe Bidens Hund Commander muss das Weisse Haus verlassen

Nachdem er mehrere Mitarbeiter gebissen hat, muss Joe Bidens Hund Commander das Weisse Haus verlassen. Die Familie Biden habe den zwei Jahre alten Deutschen Schäferhund an einen unbekannten Ort geschickt, während sie über die nächsten Schritte für das Tier nachdenke, erklärte eine Sprecherin des Weissen Hauses.

Zuvor hatten die Sender CNN und Axios berichtet, dass Commander, der 2021 als Welpe ins Weisse Haus eingezogen war, mehr Menschen gebissen haben soll als zunächst bekannt geworden war. Der US-Geheimdienst Secret Service hatte berichtet, dass elf Agenten gebissen worden seien – laut CNN liegt diese Zahl jedoch höher, ausserdem seien noch weitere Mitarbeiter des Weissen Hauses durch Bisse verletzt worden. In einem Fall musste ein Opfer sogar im Spital behandelt werden.

Schon Major flog aus dem Weissen Haus

«Dem Präsidenten und der First Lady liegt die Sicherheit der Mitarbeiter des Weissen Hauses (...) sehr am Herzen», erklärte Elizabeth Alexander, Sprecherin von Jill Biden. «Sie sind dankbar für die Geduld und die Unterstützung des US-Geheimdienstes und aller Beteiligten, während sie weiter an Lösungen arbeiten», fügte sie hinzu. «Commander befindet sich derzeit nicht auf dem Gelände des Weissen Hauses, während die nächsten Schritte evaluiert werden», sagte Alexander.