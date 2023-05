First Republic Bank: JP Morgan soll übernehmen

Der Kollaps einer weiteren kriselnden Bank – der First Republic Bank in den USA – konnte offenbar abgewendet werden.

Die First Republic Bank, die sich an eine gut betuchte Klientel an den Küsten wendet, schien am seidenen Faden zu hängen. Im ersten Quartal verlor sie schwindelerregende 102 Milliarden Dollar an Kundeneinlagen – weit mehr als die Hälfte der 176 Mrd. Dollar, die sie Ende letzten Jahres besass.