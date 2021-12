Wegen Omikron – Fis-Direktor schlägt Alarm – «Der Skiweltcup hängt am seidenen Faden»

Ein Super-G in Wengen?

Der Super-G in Bormio vom Donnerstag musste aufgrund des Wetters abgesagt werden. Viele Termine bleiben nicht mehr, um das Rennen nachzuholen. Dies, obwohl es für die Fahrer besonders im Hinblick auf die Olympiaquali ein wichtiger Aspekt wäre. FIS-Renndirektor Markus Waldner schliesst nun einen Super-G in Wengen nicht aus. «Hoffentlich finden wir eine Lösung mit dem Veranstalter in Wengen und Swiss Ski», so Waldner. Normalerweise findet in Wengen kein Super-G statt. Es wäre allerdings auch keine Neuheit. Vor gut 26 Jahren wurde bereits einmal beim Lauberhorn-Weekend ein Super-G ausgetragen.