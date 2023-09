Jetzt kommt Lachs aus dem 3D-Drucker in die Läden

Es dürfte das erste 3D-gedruckte Lebensmittel überhaupt sein, das in Supermärkten erhältlich ist. Das vegane «Lachs-Filet» aus Österreich will auch die Schweiz erobern.

1 / 7 Ein 3D-gedrucktes Filet, das wie Lachs aussieht und auch so schmeckt? Nicht nur spielerische Theorie, sondern bereits in den Läden. Revo Foods Das vom österreichischen Start-Up Revo Foods gedruckte Filet ist vegan und soll wie der echte Fisch schmecken. Revo Foods Hauptbestandteil ist das Pilzprotein Mykoprotein. Zusammen mit pflanzlichen Zutaten kombiniert, wird die gemischte Masse mit dem 3D-Drucker zu einem Filet geformt, das echtem Lachs zum Verwechseln ähnlich sieht. Rewe Foods / Youtube / Screenshot

Darum gehts In österreichischen Läden gibt es neuerdings «Lachs» aus dem 3D-Drucker.

Die vegane Fleischalternative besteht aus einem Pilzprotein.

Der 3D-Druck ist für die Gründer die beste Produktionsart für Fleischalternativen.

Die in Form gedruckten Filets sollen auch in die Schweiz kommen.

Wer sich vegan oder vegetarisch ernährt, hat bald die Möglichkeit, den Kühlschrank mit einem etwas speziellen «Lachs-Filet» zu ergänzen. Revo Foods, ein Start-up aus Österreich, bringt das erste 3D-gedruckte Lebensmittel in die Supermärkte. Die technologische Innovation soll nachhaltig und gesund, aber auch geschmacklich nahe am Original sein. «The Filet» ist zunächst in Österreich verfügbar, eine Einfuhr in die Schweiz sei aber bereits in Planung.

Wie funktioniert das?

Als Hauptzutat wird Mykoprotein verwendet, das aus Pilzwurzeln entsteht. Das Pilzprotein wird mit anderen pflanzlichen Zutaten wie zum Beispiel Algenöl, Erbsenprotein und Gewürzen kombiniert, um so Geschmack und Textur zu erreichen, die echtem Lachs ähnlich sind. Im 3D-Druckprozess wird die gemischte Masse schliesslich Schicht für Schicht in die gewünschte Form gebracht. Nach einer kurzen Nachbearbeitung wird der vegane Lachs verpackt und für den Vertrieb vorbereitet.

Das Superfood Mykoprotein Pilzwurzeln, auch als Myzel bekannt, wachsen unter der Erde von speziell kultivierten Pilzen. Nachdem die Pilze ausreichend gewachsen sind, werden die Mykoproteine aus den Wurzeln extrahiert. Dies kann durch Zentrifugation, Filtration und andere Methoden erfolgen. Mykoprotein ähnelt in Textur und Geschmack tierischen Proteinen und wird daher oft in veganen Fleischalternativen verwendet. Lebensmittel auf Mykoprotein-Basis haben hohe Nährwerte. Das Lachs-Filet von Revo Foods enthält wie das tierische Gegenstück einen hohen Anteil an Omega-3-Fettsäuren, alle essenziellen Aminosäuren und viele Vitamine. Das verschaffte dem Filet auf der Nutri-Score-Skala, die wir auch aus der Migros oder im Coop kennen, die Wertung «A».

Ist die Herstellung nicht zu teuer?

Dass der 3D-Druck langsam und teuer sein muss, sei mittlerweile ein veraltetes Bild, sagt Robin Simsa, CEO und Gründer von Revo Foods: «Aus unserer Sicht ist die Technologie schon fast so weit, um mit konventionelleren Verfahren mithalten zu können.» Als generelles Produktionsverfahren sei der 3D-Drucker zwar immer noch in den Kinderschuhen, trotzdem sei die Massenanfertigung in der Lebensmittelindustrie weltweit immer attraktiver – besonders im Bereich veganer Fleischalternativen. «Es gibt zahlreiche Vorteile, wie eine flexible Produktion oder die Herstellung komplexer Formen und Strukturen», so Simsa.

So wird der vegane Lachs von Revo Foods hergestellt. Revo Foods

Kommt «The Filet» auch in die Schweiz?

Gut möglich, sagt der CEO: «Die Schweiz wäre natürlich super und wir sind tatsächlich mit mehreren Einzelhändlern in Kontakt», gibt Simsa bekannt. Noch könne man aber keine Infos preisgeben. Man erhoffe sich jedoch schon bald ein Update diesbezüglich zu geben. In der Zwischenzeit wird «The Filet» im Onlineshop für rund sieben Euro angeboten, wo er aber bereits ausverkauft ist. In Österreich findet man «The Filet» seit Mitte September in den Läden der Supermarkt-Kette Billa.

Kaufst du vegetarische oder vegane Fleischalternativen? Ja, immer wieder gerne. Ja, aber nur ab und zu. Könnte mir vorstellen, es auszuprobieren. Nein, ich brauche keine Fleischalternativen. Nein, die schmecken mir nicht.