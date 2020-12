Herausgefunden hat er es nur wegen seiner Ehefrau Ayda Field (41). Diese habe ihn gezwungen, in eine Kontrolle zu gehen.

In einem Interview mit Radio X erzählt Robbie Williams (46) von seiner Horror-Erfahrung mit einer Fisch-Diät. Er sei fast an einer Quecksilber- und Arsenvergiftung gestorben, weil er zu viel Fisch und Meeresfrüchte gegessen habe, verrät der Sänger.

Jetzt lebt Robbie vegetarisch

Zweimal am Tag hatte er Fisch gegessen. «Darum hatte ich die höchste Quecksilbervergiftung, die der Arzt je gesehen hat», sagt Robbie. Und witzelt: «Wisst ihr, was ich dachte, als ich das hörte? Ich habe gewonnen! So funktioniert mein Ego. Ich habe buchstäblich den Quecksilberpreis gewonnen.»