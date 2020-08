Australien

Fisch springt auf Boot und tötet Mann

In Australien kam ein Fischer ums Leben. Er wurde von einem grossen Fisch im Brustbereich erwischt und verstarb trotz Reanimationsmassnahmen.

Ein Fisch wurde ihm zum Verhängnis: In Australien ist ein Mann auf einem Fischerboot tödlich verunglückt. Ein grosser Fisch sei auf das Boot des 56-jährigen Mannes gesprungen, habe ihn mit einem Schlag gegen die Brust erwischt und getötet, teilte die australische Polizei am Samstag mit. Der Vorfall ereignete sich demnach am Freitag in Cullen Bay in der Nähe der Stadt Darwin im Norden des Landes.