Hitzkirch LU - Fische überleben Hausbrand - Katze nicht

Wegen einer Rechaudkerze kam es am Donnerstagnachmittag in Hitzkirch LU zu einem Wohnungsbrand. Zwei Familien mussten evakuiert werden und blieben unverletzt.

Am Donnerstag gegen 15.45 Uhr wurde in einer Wohnung eines Doppeleinfamilienhauses in Hitzkirch LU eine Rauchentwicklung festgestellt, wie die Luzerner Polizei am Freitag mitteilt. Die aufgebotene Feuerwehr Hitzkirch konnte den Brand löschen. Gemäss Ermittlungen der Branddetektive der Luzerner Polizei dürfte der Brand durch eine brennende Rechaudkerze ausgelöst worden sein.