Bundesliga-Sonntag : Fischer führt Union Berlin sensationell an die Tabellenspitze

Nach dem 1:0-Sieg gegen den FC Köln steht Union Berlin erstmals an der Spitze der Bundesliga. Der Schweizer Trainer Urs Fischer bleibt aber gewohnt cool.

Köln – Union 0:1

Urs Fischer hat das scheinbar Unmögliche möglich gemacht. Nach dem 1:0-Auswärtssieg gegen Köln steht Union Berlin nach sechs Spieltagen alleine an der Tabellenspitze der Bundesliga. Nach der Partie geriet sogar der gegnerische Trainer Steffen Baumgart ins Schwärmen. «So gut, wie sie in der ersten halben Stunde gespielt haben, habe ich lange keine Mannschaft hier spielen sehen», sagte der Coach der Kölner. Der einzige Treffer der Partie war bereits in der dritten Minute durch ein Eigentor von Hübers gefallen. Ex-YB-Stürmer Jordan Siebatcheu verschoss zudem einen Penalty.