300-Kilo-Rochen : Fischer in Kambodscha stösst auf grössten je entdeckten Süsswasserfisch

Satte 300 Kilo wiegt ein Süsswasserrochen, der im Mekong in Kambodscha einem Fischer ins Netz ging. Für den fast vier Meter langen Fisch ging die Sache aber gut aus.

Ein Fischer in Kambodscha hat im Mekong den bislang grössten bekannten Süsswasserfisch der Welt gefangen. Der Riesen-Süsswasserstechrochen mit den Rekordmassen von fast vier Metern Länge und etwas weniger als 300 Kilogramm Gewicht wurde am 13. Juni im Mekong gefangen, wie Wissenschaftler des US-kambodschanischen Forschungsprojekts Wonders of the Mekong (Wunder des Mekong) am Montag berichteten. Den bisherigen Rekord hielt ein 293 Kilogramm schwerer Mekong-Riesenwels, der im Jahr 2005 in Thailand gefangen wurde.