Bundesliga: Urs Fischer steckt mit Union Berlin in der Krise

Urs Fischer und Union Berlin haben am Samstag die siebente Niederlage in Serie kassiert.

Auch Geschäftsführer Oliver Ruhnert wollte von Gelassenheit nichts wissen, was aber wohl noch keineswegs als aufkommendes Misstrauen gegen Fischer zu werten ist. «Ganz in Ruhe ist in der Bundesliga nie was. Das ist so ein Ausdruck, als würde es keinen hier jucken», sagte Ruhnert: «Aber so ist es nicht bei den Verantwortlichen und Spielern. Es nervt alle.» Er hoffe aber auf die Länderspielpause und die Rückkehr einiger verletzter Spieler.