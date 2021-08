North Carolina : Fischer stellt diesen kuriosen Fang ins Netz

In den Vereinigten Staaten wurde ein spezieller Fisch gefangen. Wegen seines Aussehens heisst er Schafskopffisch.

In den Vereinigten Staaten, genauer gesagt am Jennette’s Pier in North Carolina, ist einem Angler ein spezieller Fisch an den Haken gekommen. Bei dem Meeresbewohner handelt es sich um einen Schafskopffisch.