vor 1h

Mickrige 2 cm fehlen

Fischer verpasst mit Monster-Fang im Bodensee Weltrekord nur knapp

Berufsfischer Franz Blum aus Fussach (A) hat immer wieder riesige Welse an der Angel. So auch vergangenes Wochenende. Zu reden gibt nun aber vor allem ein Rekord-Fisch aus dem vergangenen Jahr.

von Jil Rietmann

1 / 13 Letztes Wochenende hat Berufsfischer Franz Blum einen riesigen Wels aus dem Bodensee gefischt. Der Nachwuchs zeigt, wie gross der Fisch ist. Privat Neben dem über 2 Meter grossen Fisch sieht seine kleine Tochter winzig aus. Privat Bereits letztes Jahr hat Blum den bisher wohl grössten Wels aus dem Bodensee gefangen. Facebook

Darum gehts Fischer Franz Blum hat erneut einen riesigen Wels aus dem Bodensee gezogen.

Der Fisch ist 220 Zentimeter lang und wiegt 68 Kilogramm.

Dass er diesen Fisch geangelt hat, war aber reiner Zufall.

Bereits im letzten Jahr hat er wohl den grössten Wels aus dem Bodensee gefischt.

Der war 272 Zentimeter lang und wog rund 100 Kilogramm.

Franz Blum, Berufsfischer aus Fussach (A) in der Bodenseeregion, scheint in seinem Job erfolgreich zu sein. In den vergangenen Jahren hat er immer wieder riesige Fische aus dem Bodensee gezogen. Auf Facebook präsentierte er letzten Sonntag sein neuestes Prachtstück. 220 cm lang und 68 Kilogramm schwer ist der gefangene Wels, der der grösste Raubfisch in Europa ist. Mit K önnen habe der Fang aber nichts zu tun, m eint Blum . « Das s ich diesen Fisch gefangen habe, war ein Zufall. Er war in einer Reuse gefangen, denn zu dieser Jahreszeit fängt man s ie nur selten » , sagt der Fischer gegenüber «Vol.at».

Die Herausforderung dabei sei gewesen, den Fisch ins Boot zu bringen. « Man muss die richtige Sekunde er w ischen, wenn der Fisch stillhält » , so Blum zu 20 Minuten. Der Wels ist mittlerweile schon verarbeitet. Das Rückenfilet gab es in seinem Restaurant . Den Rest hat d er Vorarlberger geräuchert. Auch wenn der Fang bloss ein Zufall war, sei er trotzdem stolz, dass Petri ihm das Glück gegeben habe, dass der Fisch bei ihm ins Netz ging.

Wels noch viel grösser als gedacht

Auch wenn der Fisch schon ziemlich gross war, g ibt es noch viel grössere Welse. Das beweist sein Fang vom vergangen en Jahr. Im Juli 2019 hat er einen 2 , 45 Meter grossen Wels gefangen, der stolze 100 Kilogramm wog, d as d achte er jedenfalls . Denn wie sich herausstellte, hat er sich vermessen. Tatsächlich war der Fisch ganze 2 , 72 Meter lang. «Das war ein absolutes Highlight», sagte er damals. Das war bisher sein grösster Fang in seiner Fischerkarriere. Dem Fischer ist kein grösserer Fang im Bodensee bekannt. Somit dürfte er den Rekord für den längsten gefangenen Fisch aus dem Bodensee halten. Der Weltrekord liege seines Wissens bei einer Länge von 2 Metern und 74 Z entimetern.

An seinem Glückstag im letzten Jahr war Blum zuerst allein auf dem See unterwegs. Glücklicherweise kam ihm ein Fischerkollege zu Hilfe. Blum bezweifelte nämlich, dass er den Riesen allein ins Boot hätte ziehen können. Nach der Bergung habe er dann festgestellt, um was für einen «R iesen b rummer » es sich handeln würde.

Rekord-Fisch hängt an der Wand

Was er mit dem Tier anfangen sollte, war Blum nicht von Anfang an klar . Er betreibt in Fussach ein Restaurant, in d e m e r seine frisch gefangenen Fische aus dem Bodensee anbietet. «Man hätte ihn schon essen können», so Blum. Doch er entschied sich dagegen. Es sei unklar gewesen, wie gut er geschmeckt hätte, da er wahrscheinlich einen hohen Fettanteil gehabt hätte.

