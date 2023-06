Freiburg: Die Bilder vom Bundesrats-Reisli – wer trägt das beste Wander-Outfit?

Am Schwarzsee – (v. l. n. r.) Albert Rösti in Weiss, Karin Keller-Suter in knalligem Pink, Elisabeth Baume-Schneider und Viola Amherd haben sich bei den Schuhen abgesprochen, Bundeskanzler Walter Thurnherr in der Mitte, Guy Parmelin mit Fischerhut, Ignazio Cassis mit rotem Chäppi, das an einen Trump-Hut erinnert, und zuletzt Alain Berset im gewohnten Fedora.