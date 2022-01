Bundesliga - Urs Fischers Union Berlin bremst Hoffenheims Höhenflug – Bayern München mit Kantersieg

Bundesliga : Fischers Union bremst Hoffenheims Höhenflug – Bayern mit Kantersieg

Union Berlin dreht gegen Hoffenheim das Spiel und findet sich zumindest vorübergehend auf einem Champions-League-Platz wieder. Leader Bayern kehrt zum Siegen zurück. Hier gehts zum Bundesliga-Roundup.

Darum gehts Union Berlin setzt seine starke Saison fort.

Das Team von Urs Fischer schlug Hoffenheim nach Rückstand.

Bayern München sicherte sich den ersten Bundesliga-Sieg im Jahre 2022.

Wolfsburg und Hertha trennten sich im Krisenduell torlos.

Union Berlin – Hoffenheim 2:1

Der 1. FC Union Berlin hat die Serie der TSG 1899 Hoffenheim beendet und seine beeindruckende Saisonreise mit dem Sprung auf einen Champions-League-Platz fortgesetzt. Das Team des Schweizer Trainers Urs Fischer erspielte sich am Samstag im Stadion An der Alten Försterei einen 2:1 (1:1)-Sieg über die zuvor sieben Mal nacheinander ungeschlagenen Kraichgauer. Eine Woche nach seinem Premieren-Doppelpack zum 2:2 bei Bayer 04 Leverkusen avancierte Grischa Prömel diesmal sogar zum Matchwinner, als er in der 73. Minute für die Entscheidung sorgte, durch die Union nun punktgleich (31) auf Platz vier in der Tabelle der Fussball-Bundesliga hinter Hoffenheim liegt. Zuvor hatte Andreas Voglsammer (22.) die TSG-Führung durch ein Eigentor von Timo Baumgartl (16.) egalisiert. Eine Woche nach seinem Premieren-Doppelpack zum 2:2 bei Bayer 04 Leverkusen avancierte Grischa Prömel diesmal sogar zum Matchwinner, als er in der 73. Minute für die Entscheidung sorgte, durch die Union nun punktgleich (31) auf Platz vier in der Tabelle der Fussball-Bundesliga hinter Hoffenheim liegt. Zuvor hatte Andreas Voglsammer (22.) die TSG-Führung durch ein Eigentor von Timo Baumgartl (16.) egalisiert.

Köln – Bayern München 0:4

Angeführt vom überragenden Top-Torjäger Robert Lewandowski hat der FC Bayern München den 1. FC Köln besiegt und trotz Corona-Sorgen Stärke demonstriert. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann bezwang die Rheinländer am Samstag verdient mit 4:0 (2:0). Eine Woche nach der 1:2-Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach erzielten Dreifach-Torschütze Lewandowski (9./62./74. Minute) und Rückkehrer Corentin Tolisso (25.) die Treffer für die Bayern, bei denen weiterhin mehrere Leistungsträger ausfielen oder nicht vollständig fit waren. Durch den Erfolg hielt der Serienmeister Verfolger Borussia Dortmund auf Distanz. Der Bundesliga-Spitzenreiter hat sechs Punkte Vorsprung auf den zweitplatzierten BVB. Für die engagierten aber letztlich chancenlosen Kölner war es die erste Niederlage nach zuvor drei Siegen nacheinander. Historisch: Lewandowskis dritter Treffer war sein 300. Bundesliga-Tor. Wahnsinn. Nagelsmann konnte im Tor wieder auf Kapitän Manuel Neuer und im Mittelfeld auf Tolisso bauen. Von seiner Wunschelf war die Startformation dennoch ein gutes Stück entfernt. Unter anderen Alphonso Davies (Herzmuskelentzündung nach einer Corona-Infektion), Leon Goretzka und Lucas Hernández fehlten. Nationalspieler Leroy Sané kehrte zumindest als Einwechselspieler zurück und präsentierte sich dann gleich als zweifacher Tor-Vorbereiter.

Wolfsburg – Hertha 0:0

Der VfL Wolfsburg hat in der Fussball-Bundesliga zwar seine Niederlagen-Serie, nicht aber seine sportliche Krise beendet. Im Duell der beiden grossen Saisonenttäuschungen reichte es am Samstag nur zu einem 0:0 gegen Hertha BSC. Dieses Ergebnis half keinem der beiden Clubs dabei, sich von den Abstiegsplätzen abzusetzen. Nach acht Niederlagen in den vorangegangenen acht Pflichtspielen trauerten die Wolfsburger diesmal vor 500 Zuschauern mehreren vergebenen Chancen in der ersten Halbzeit hinterher. Immerhin war der VfL lange Zeit das einzige Team, dessen Einsatz der Bedeutung dieses Krisenduells gerecht wurde. Wolfsburg war aktiv, die kurzfristig ohne Peter Pekarik (Covid-19) angetretene Hertha zumindest in der ersten Hälfte erstaunlich passiv. Die Wölfe gingen allerdings so fahrlässig mit ihren klaren Torchancen um, wie man sich das in dieser sportlichen Situation eigentlich nicht leisten kann. Der Schweizer Renato Steffen wurde bei Wolfsburg in der 63. ausgewechselt. Zuvor hatter er Pech: Nach einem harten Einsteigen von Jordan Torunarigha in der 39. Minute gab es keinen Elfmeter und auch der Videoassistent nicht eingriff. In derselben Spielminute sah dann Steffen selbst die Gelbe Karte. Kevin Mbabu sass beim VfL 90 Minuten auf der Bank.

Mainz – Bochum 1:0

Der FSV Mainz 05 hat auch den VfL Bochum seine Heimstärke deutlich spüren lassen. Dank eines Treffers von Rückkehrer Jeremiah St. Juste in der 48. Minute setzte sich die Mannschaft von Trainer Bo Svensson am Samstag in der Fussball-Bundesliga mit 1:0 (0:0) gegen den Aufsteiger durch. Das ruppige Duell der beiden Teams aus dem Tabellenmittelfeld vor nur 1000 erlaubten Zuschauern sah eindeutig nach Abstiegskampf aus. Mainz-Keeper Robin Zentner hielt einen schwach geschossenen Foulelfmeter von Sebastian Polter (32.). Bereits am Dienstag (20.45 Uhr) sehen sich beide Kontrahenten wieder – im DFB-Pokal-Achtelfinal in Bochum. Die Mainzer sind nun seit sechs Spiele in der Mewa Arena ungeschlagen und gewannen die vergangenen drei Partien (zuvor 3:0 gegen Wolfsburg und 4:0 gegen Hertha BSC) zu null. Gleichzeitig freuten sie sich nach dem 1:4 zum Jahresauftakt in Leipzig über das erste Erfolgserlebnis in der Rückrunde. Der Würenloser Nati-Spieler Silvan Widmer spielte bei Mainz auf der Position des rechten Aussenverteidigers in der Fünferkette durch.

Stuttgart – Leipzig 0:2

RB Leipzig hat auch sein zweites Rückrunden-Spiel in der Fussball-Bundesliga gewonnen und macht weiter Jagd auf die Champions-League-Ränge. Die Sachsen siegten nach einer weitgehend unspektakulären Vorstellung am Samstag mit 2:0 (1:0) beim VfB Stuttgart. Die formstarken Angreifer André Silva per Handelfmeter (11. Minute) und Christopher Nkunku (70.) erzielten vor coronabedingt nur 500 Zuschauern in der Mercedes-Benz-Arena die Treffer für RB. Die Stuttgarter blieben zum vierten Mal in Serie sieg- und torlos – und könnten am Sonntag auf den vorletzten Tabellenplatz abrutschen. Die Laune von Pellegrino Matarazzo dürfte sich dadurch weiter verschlechtern. Der VfB-Trainer hatte einen Teil seiner Spieler nach dem enttäuschenden 0:0 in Fürth vorige Woche angezählt. Er habe ihren Auftritt «nicht akzeptieren» können, hatte er gesagt. Gegen RB baute er seine Mannschaft auf vier Positionen um. Philipp Förster und Roberto Massimo mussten auf die Bank, Pascal Stenzel wurde durch den aus der Corona-Quarantäne zurückgekehrten Konstantinos Mavropanos ersetzt. Borna Sosa fehlte wegen muskulärer Probleme. Die neuformierte VfB-Elf mühte sich zwar, blieb letztlich aber glücklos.

