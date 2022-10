Bundesliga: Fischers Union von Götze & Co. abgewatscht – BVB verpasst Platz 1

Nach dem 0:2 in Frankfurt ist man punktgleich mit Freiburg, das Mainz besiegt.

Urs Fischer und Union Berlin kassieren die erste Saisonniederlage in der Bundesliga.

Götze und Riesentor gegen Fischers Union

Über die Länderspielspause der Hype , nach der Länderspielpause die Vertragsverlängerung – und nun einen herben Dämpfer: Urs Fischer (56) kassiert mit Union Berlin die erste Liga-Niederlage in der laufenden Saison und ist nur noch punktgleich mit dem neuen Zweiten Freiburg an der Tabellenspitze der Bundesliga. Freiburg seinerseits nämlich schlägt Mainz und Captain Silvan Widmer mit 2:1.

Europa-League-Sieger Frankfurt spielt zwar nach Gelb-Rot für Stürmer Randal Kolo Muan ab der 68. Minuten in Unterzahl, bringt aber die 2:0-Führung ohne Probleme über die Zeit. Zuvor trafen Mario Götze (12.) und Jesper Lindstrøm (42.). Letzterer wurde zwar mit einem Fehlpass von Paul Jaeckel zum Tor eingeladen, sein Dribbling an gleich zwei Gegenspielern vorbei ist dann aber doch eine Augenweide. Nati-Star Djibril Sow wird bei Eintracht in der 66. Minute für Torschütze Götze eingewechselt.