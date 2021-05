Boots-Demo in Jersey - Fischerstreit droht zu eskalieren – Johnson schickt Marineschiffe los

Zudem hängten sie Banner an ihre Schiffe.

Einige zündeten auch Leuchtpetarden an, um auf sich aufmerksam zu machen.

Französische Schiffe sind am Donnerstagmorgen in den Hafen von Saint Helier vor der englischen Insel eingelaufen, um gegen die, aus ihrer Sicht unfaire, Behandlung durch die englische Regierung zu protestieren.

Rund 50 französische Schiffe haben am Donnerstagmorgen die Einfahrt in den Hafen von Jersey blockiert, um gegen neue Regeln zu protestieren.

Französische und englische Fischer sind beide verärgert über die Regierung der britischen Insel Jersey. Diese hatte in den vergangenen Tagen die Vergabe von Fischereirechten neu geregelt. Rund 50 französische Boote protestierten am Donnerstagmorgen vor der Insel. Weil ihnen dabei auch britische Fischerboote begegnen, könnte die Lage eskalieren. Auf Bildern aus dem Ärmelkanal sind mehrere dutzend Boote zu sehen, zum Teil werden auch Leuchtpetarden abgefeuert. Der britische Premierminister Boris Johnson hat zwei Kontrollboote der britischen Marine in die Gegend geschickt.