«Tagesschau»

Fischlin moderiert wieder – mit Narbe auf der Stirn

Nach einem Haushaltsunfall stand «Tagesschau»-Moderator Franz Fischlin am Sonntag wieder vor der Kamera.

Während zwei Tagen sind Mona Vetsch und Cornelia Boesch für ihn eingesprungen. Am Freitag dankte Fischlin seinen beiden Kolleginnen fürs «kurzfristige Einspringen». Er war «zuversichtlich, dass ich ganz schnell wieder heil am Start bin», hiess es in einem Tweet. Das war also bereits am Sonntag der Fall.