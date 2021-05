«Wir sind sehr betroffen» - Fischotterchen im Tierpark Goldau ist tot

Am Donnerstag aber fand man das Jungtier tot in der Schlafbox.

Am 25. März kam im Tierpark Goldau ein Fischotter zur Welt. Dies kommunizierte der Tierpark am «World Otter Day» vor zwei Tagen, am 26. Mai. Gemäss der Mitteilung vom Mittwoch sprach man von «einer grossen Sensation». Denn: Es war der erste Fischotternachwuchs überhaupt im Natur- und Tierpark Goldau. Entsprechend habe das junge Fischotter-Weibchen für «grosse Freude» gesorgt. Am Donnerstag aber wurde das Jungtier tot in der Schlafbox aufgefunden, teilt der Tierpark am Freitag «schweren Herzens» mit. Dabei sei die Todesursache «noch unklar» und werde nun untersucht.