Der Roboter von chinesischen Forschenden ahmt einen schwabbeligen Fisch nach. So kann er dem immensen Druck in grosser Meerestiefe widerstehen. Ein Testlauf mit dem autonomen Roboterfisch im Marianengraben war erfolgreich.

Der autonome Roboterfisch wurde in elf Kilometern Tiefe getestet. 20M/NPG

Darum gehts Forschende haben einen neuartigen, weichen Roboter gebaut.

Als Vorbild diente eine Kreatur, die in der Tiefsee entdeckt wurde.

Der Robofisch hat einen Test in elf Kilometern Tiefe bestanden.

Er ist knapp elf Kilometer tief und rund 2500 Kilometer lang: Der Marianengraben im Pazifischen Ozean ist zu weiten Teilen unerforscht. Dies, weil so tief unter der Meeresoberfläche extreme Bedingungen herrschen. So ist der Druck in rund 11’000 Metern immens. Er beträgt rund 110 Megapascal, was mehr als 1000-mal grösser ist als an der Meeresoberfläche.

In dieses unwirtliche Gebiet ist jetzt erstmals ein neuartiger Roboter vorgedrungen. Ein erster Test in 10’900 Metern Tiefe ist jetzt geglückt, wie die Fachzeitschrift «Nature» schreibt. Gebaut wurde die kleine, autonome Maschine von chinesischen Forschenden. Dabei musste das Team um Guorui Li von der Zhejiang Universität in Hangzhou zahlreiche Herausforderungen meistern.

Natur als Vorbild

Normalerweise sind nämlich sperrige Druckausgleichssysteme nötig, um mechatronische Geräte in die Tiefen des Meeres zu bringen. «Allerdings können zahlreiche Tiefseekreaturen ohne solche Systeme in unglaublichen Tiefen leben», schreiben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Sie haben sich beim Bau des Roboters darum die Natur als Vorbild genommen.

Der weiche Roboter basiert auf dem sogenannten Snailfisch, Pseudoliparis swirei. Der Snailfish gehört zu den sogenannten Scheibenbäuchen und wurde 2017 in rund 8000 Metern Tiefe im Marianengraben entdeckt. Der Roboterfisch, der von den Forschenden gebaut wurde, ist mit 22 Zentimetern Länge und einer Spannweite von 28 Zentimetern in etwa so gross wie sein Vorbild.

Der Roboter und sein Vorbild, der Snailfish (Pseudoliparis swirei) Zhejiang Universität

Langsam unterwegs

Die Elektronik wurde in weiches Silikon integriert, um so dem Druck stand zu halten. Bei seinem ersten Test schwamm der kleine Roboter mit einem Tempo von rund 6,4 Zentimetern pro Sekunde – das entspricht etwa 0,2 Kilometern pro Stunde. Der Roboterfisch bewegt sich dabei mit künstlichen Muskeln fort. Die Lithium-Ionen-Batterie hat laut den Forschenden keine Mühe mit dem Druck. Allerdings reicht die Batterieladung lediglich für eine Tauchfahrt von knapp einer Stunde aus, wie Arstechnica.com schreibt.

Noch ist der Roboter nicht bereit, um selbstständig die Tiefen der Meere zu erkunden. So wurde er von einem grösseren Gefährt bei dem Tauchgang unterstützt. Dennoch sehen die Forschenden ein grosses Potenzial für diese Art von weichen Robotern. Denn dank dem leisen Antrieb, stört der Roboter keine Tiere und könnte so unerkannt mit Schwärmen schwimmen. Zudem ist er mit der weichen Oberfläche keine Gefahr für gefährdete Korallenriffe und archäologische Artefakte, erklärt Heise.de.