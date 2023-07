Basel: Fischsterben befürchtet – Amt sperrt Birs für Mensch und Haustier

Das Amt für Wald beider Basel und die Behörden von Basel-Stadt haben aufgrund der Fischmigration und der steigenden Wassertemperaturen ein Bade- und Betretungsverbot für Mensch und Tier sowie ein Fischereiverbot am Unterlauf der Birs verhängt. Die gefährdeten Nasen, Äschen und Junglachse leiden besonders unter dem Dichtestress in der Birs. Aufgrund des momentan niedrigen Wasserspiegels sind die tiefen Gewässerabschnitte die einzigen sicheren Rückzugsorte für diese bedrohten Arten. Dies teilt das Amt für Wald beider Basel am Donnerstagnachmittag per Communiqué mit.

Zusätzlich gilt zum Schutz gefährdeter Fischarten ein Fischerei- und Betretungsverbot im Abschnitt zwischen dem Restaurant Crazy Horse in Muttenz und dem Kraftwerk Neue Welt sowie zwischen der Trambrücke in der Hofmatt und der Heiligholzbrücke in Münchenstein. Bewilligte Wasserentnahmen sind nur noch in der Birs, im Rhein und im Unterlauf der Ergolz gestattet, da die Wasserführung in den übrigen Gewässern zu niedrig ist. Verstösse gegen die Verbote sind strafbar. Die Bevölkerung wird auch zum sorgfältigen Umgang mit Trinkwasser aufgerufen.