Schaden in Millionenhöhe : Fischsterben im Blausee kann für Kanton Bern teuer werden

Berner Behörden billigten, dass giftiger Gleisaushub in einer Gewässerschutzzone deponiert wird. Sollte ein Zusammenhang zwischen der Praktik und den 40 Tonnen verendeter Forellen hergestellt werden, droht eine Schadenersatzklage.

Der Umweltskandal beim Insta-Hotspot Blausee könnte den Kanton Bern teuer zu stehen kommen. Grund: Das Amt für Wasser und Abfall (AWA) erlaubte, dass das Bauunternehmen Marti toxischen Gleisaushub aus dem sanierten Lötschbergtunnel in einem Steinbruch im Kandertal deponierte – rund 1000 Tonnen. Obschon dies dort wegen einer Gewässerschutzzone verboten ist. Gegenüber der «Berner Zeitung» räumt AWA-Leiter Jacques Ganguin ein, dass dies im Projektantrag übersehen worden sei.

40 Tonnen Forellen verendeten im Blausee in den letzten zwei Jahren. Die Betreiber sind sich sicher, dass dies von den toxischen Materialien in der nahen Deponie herrührt. Die Blausee AG spricht von einem Schaden in Millionenhöhe.