Derendingen SO : Fischsterben, weil Betonwasser in Bach fliesst

Nach ersten Erkenntnissen floss am Freitag verschmutztes Wasser in Derendingen in einen Bach. Etliche Fische verendeten.

1 / 3 Etliche Fische starben. Kapo Solothurn Betonwasser soll von einer Baustelle… Kapo Solothurn …in den Bach gelangt sein. Kapo Solothurn

Am Freitag, 7. Mai 2021, ging bei der Alarmzentrale die Meldung ein, dass der Schluchtbach in Derendingen verfärbt ist und es darin tote Fische hat. Die Polizei rückte zusammen mit einem Vertreter vom Amt für Umwelt vor Ort aus. Nach ersten Erkenntnissen ist von der dortigen Grossbaustelle Betonwasser in den Bach ausgelaufen. Durch das verschmutzte Wasser verfärbte sich der Bach und es kam zu einem grösseren Fischsterben. Für die Bevölkerung hat zu keinem Zeitpunkt Gefahr bestanden.

Die Ermittlungen zur Klärung der genauen Umstände und Erhebung des Schadenausmasses sind im Gange und werden durch die Polizei in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Kanton Solothurn, dem Amt für Umwelt und dem Amt für Wald, Jagd und Fischerei geführt.

My 20 Minuten Als Mitglied wirst du Teil der 20-Minuten-Community und profitierst täglich von tollen Benefits und exklusiven Wettbewerben!