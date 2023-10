Beckham-Doku: Regisseur schämte sich nach Eheproblemen zu fragen

1 / 4 Am 4. Oktober erscheint eine Dokumentation über David und Victoria Beckham auf Netflix. IMAGO/Agencia-MexSport Die Dokumentation widmet sich dem Familienleben der Beckhams, … IMAGO/ABACAPRESS …aber auch die Eheprobleme des Paares werden besprochen. IMAGO/MediaPunch

Darum gehts Auf Netflix erscheint demnächst die Doku über David und Victoria Beckham.

In der Dokumentation sprechen die beiden ebenfalls über ihre Probleme in der Ehe.

Dieses Thema soll dem Regisseur «unangenehm» gewesen sein, anzusprechen.

Der Streamingdienst Netflix veröffentlicht am 4. Oktober die Dokureihe «Beckham» über den britischen Ausnahmefussballer David Beckham (48). In den insgesamt vier Folgen von jeweils 60 Minuten werden Einblicke in den Werdegang und das Seelenleben des Weltstars gewährt. Zudem wird auch die Geschichte hinter der öffentlichen Figur des Ehemannes von Victoria Beckham (49) in den Fokus gerückt.

Neben dem Familienleben mit ihren vier Kindern Harper Seven (12), Cruz (18), Romeo (21) und Brooklyn (24) wird auch das Eheleben der beiden thematisiert. Doch genau damit habe Regisseur Fisher Stevens (59) Mühe gehabt, wie er gegenüber der «Sunday Times» offenbarte. «Es war nicht angenehm, aber wir haben uns darauf eingelassen», erklärt der Filmemacher. David und Victoria seien beide dazu bereit gewesen, alles zu erzählen, was man von ihnen wissen wollte. Produzent John Battsek (60) führt dazu aus: «Wir waren uns von Anfang an darüber im Klaren, dass wir das nur machen würden, wenn wir in jede Richtung gehen könnten, die wir wollten.»

Wirst du dir die Dokumentation anschauen? Ja, definitiv! Weiss ich noch nicht … Nein, wahrscheinlich nicht.

Es seiden beide getrennt voneinander über ihre Schwierigkeiten befragt worden. Was Beckham auf die Frage antwortete, wie seine Ehe so lange standhalten konnte, will der Regisseur allerdings vor dem Start nicht verraten. Er meint lediglich: «Man wird sehen, wie er darauf reagiert».

Victoria hat Beckham früher «gestalkt»

David und Victoria haben sich 1997 bei einem Wohltätigkeits-Fussballmatch kennen gelernt, 1988 gaben sie ihre Verlobung bekannt und ein Jahr später heirateten die beiden in Irland. Es ist bereits bekannt, dass Victoria vor Beckham überhaupt nichts mit Fussball am Hut hatte, jedoch soll das Paar in der Dokumentation noch weiter ins Detail gehen. In dem Teaser ist ein Ausschnitt von Victoria zu sehen, in dem sie erzählt, nur wegen Beckham zu dem Spiel gegangen zu sein. «Einige würden sagen, ich hätte ihn gestalkt», meint die 49-Jährige.