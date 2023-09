Fislisbach: Mann bestellt Callgirl und beschädigt ihr Auto

Er schlich sich ans Auto heran

Der Mann wurde verurteilt, weil er sich der Sachbeschädigung am Auto einer Escort-Dame schuldig gemacht hatte. Und das kam so: Der Beschuldigte hatte im Mai 2022 über eine einschlägige Plattform ein Callgirl bestellt und auf einen Parkplatz in Fislisbach beordert. Als die Frau dort eintraf, sah sie den angeblichen Kunden nicht und stieg aus, um nach ihm Ausschau zu halten, Währenddem schlich sich der Mann an das Auto heran und beschmierte Motorhaube und die linksseitigen Türen mit roter Farbe. Des weiteren platzierte er ein mit Nägeln und Schrauben gespicktes Holz unter einem Hinterrad.