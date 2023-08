Von AAA auf AA+: Fitch entzieht USA Top-Kreditrating

Mit Konkurrenten S&P gleichgezogen: Fitch Ratings in New York. (Archivbild)

Die Rating-Agentur Fitch hat die Spitzenbewertung der Kreditwürdigkeit der USA herabgestuft. Deren Top-Ranking von AAA werde um eine Stufe auf nunmehr AA+ abgesenkt, gab Fitch am Dienstag bekannt. Grund sei die steigende Schuldenlast auf Ebene des Bundes, der Staaten und der Kommunen sowie eine «stetige Verschlechterung bei Standards in der Regierungsführung» in den vergangenen 20 Jahren. Die Entscheidung werteten Experten als Fingerzeig, wie eine wachsende politische Polarisierung in den USA und wiederholte Streitigkeiten im Kongress in Washington über Ausgaben- und Finanzpolitik letztlich bei den amerikanischen Steuerzahlern zu Buche schlagen könne.