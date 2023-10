Muskeln aufbauen: Diese Lebensmittel sind schlecht für deine Gains

Klar, Gewichte heben und regelmässiges Training tragen zum Muskelaufbau bei, aber auch deine Ernährung kann sich direkt auf deine Gains auswirken.

Während viele Menschen ein Verständnis dafür haben, was es braucht, um Gewicht zu verlieren, wissen im Vergleich dazu nur wenige, welche Ernährung benötigt wird, um Muskeln aufzubauen.

Getränke spielen eine Rolle

Zeigt deine Ernährung einen Mangel auf, wird es schwierig, Muskeln aufzubauen. Zudem können Getränke eine Rolle spielen. «Wenn das Hauptziel der Muskelaufbau ist, kann es vorteilhaft sein, den Konsum von Softdrinks zu reduzieren oder zu vermeiden», sagt Jelena Dabetic, Gründerin von Tera med. «Diese Getränke enthalten viele leere Kalorien, die keine nützlichen Nährstoffe liefern und den Aufbau von Muskelmasse erschweren können», so Dabetic weiter.

Über die Expertin

Softdrinks enthalten eine Menge leere Kalorien. Pexels/Craig Adderley

Fertiggerichte verbannen

Bestimmte Nährstoffe oder Lebensmittel, die den Muskelaufbau direkt behindern, gibt es laut Monika Schmid von der Ernährungsberatungsplattform Oviva nicht. «Aber es gibt welche, die nicht förderlich für dieses Ziel sind», so die Expertin. Zum Beispiel Fertiggerichte oder Fast Food, denen laut Schmid oft Zusatzstoffe, Zucker und Fett beigemischt werden, die nicht notwendig sind. «Zudem sind die Produkte oft stark verarbeitet – was dazu führt, dass man sie schnell verdaut, schnell wieder Energie braucht und erneut Hunger bekommt», so die Ernährungsberaterin weiter.

Über die Expertin

Auch der bereits erwähnte Zucker bekommt einen Ehrenplatz auf der Blacklist: «Dieser lässt den Blutzuckerspiegel in die Höhe springen und schnell wieder runterfallen – was mehr Lust auf Süsses macht», sagt Schmid. «Wenn man etwas Süsses essen möchte, dann direkt nach der Hauptmahlzeit und nicht zwischendurch am Tag. Denn so wird zumindest die Blutzuckerreaktion gemildert», klärt die Expertin auf.

Wer Fast Food isst, stillt den Hunger nur für kurze Zeit. Unsplash/Ashley Green

Auf Proteine setzen

Statt auf Fertiggerichte solltest du dich auf Proteine, Kohlenhydrate, Fette, Vitamine und Mineralstoffe konzentrieren. «Protein ist der wichtigste Nährstoff für den Muskelaufbau, da es die Bausteine für Muskeln liefert», sagt Jelena Dabetic. Dieses lasse sich in Form von magerem Fleisch, Fisch, Eiern, Milchprodukten, Hülsenfrüchten, Tofu oder Tempeh einnehmen, so die Expertin.

Proteine kannst du in vielen Formen und Farben zu dir nehmen. Unsplash/Shayda Torabi

Auch Kohlenhydrate sind wichtig: «Damit wir genug Energie für den Sport haben, aber auch um das Eiweiss in die Muskelzellen zu bringen», so Monika Schmid. Laut Expertin komme es aber sehr auf die Art und die Qualität an. «Empfohlen werden hier möglichst naturnahe Stärkebeilagen wie Vollkornprodukte (Getreideflocken, Brot, Nudeln, Reis), Hülsenfrüchte und Kartoffeln», sagt Schmid.

Richtiger Zeitpunkt

Ausserdem helfe es, den Verarbeitungsgrad der Produkte und den zeitlichen Abstand zum Training gut zu planen, damit der Magen nicht zu voll und die Leistung eingeschränkt ist: «Je kürzer die Zeit zum Training, desto verarbeiteter sollten die Kohlenhydrate sein – also kurz vor dem Training lieber Weiss- statt Vollkornbrot», stellt Schmid klar.