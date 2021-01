Ihren letzten Post verfasste sie am 23. Dezember: «Es ist schon eine Weile her seit meinem letzten Update, aber die Dinge haben sich gut entwickelt! Ich bin im Spital ein- und ausgegangen wegen eines Leberproblems, das behoben wurde. Jetzt hänge ich an einer Ernährungssonde, was völlig okay ist. Ich beginne am Dienstag mit der Chemo und sollte heute oder morgen nach Hause gehen können – gerade rechtzeitig für Weihnachten.»