Fitness-Influencerin Odalis Santos stirbt während Achselschweiss-Behandlung

So gibt es Hinweise darauf, dass der Anästhesist nicht für die Verabreichung von Narkosemitteln ausgebildet war. In Odalis Blut konnten zudem Steroide nachgewiesen werden, deren Einnahme sie laut Klinik vor der Narkose noch verneinte.

Die mexikanische Influencerin und Bodybuilderin Odalis Santos Mena ist vergangene Woche im Alter von nur 23 Jahren während einer kosmetischen Behandlung gestorben, wie mehrere Medien berichten. So unterzog sie sich einem Verfahren namens MiraDry, das langfristig das Schwitzen reduzieren soll, indem durch gezielte Erwärmung der Achselhöhlen die Schweissdrüsen beseitigt werden.

Es gibt Nachweise von Steroiden

Medienberichten zufolge wurde die Fitness-Influencerin sogar von der Praxis angeworben, um über die Behandlung zu posten. So sprach sie bereits im Vornherein über das Verfahren und bezeichnete es vor ihren 148’000 Followerinnen und Followern als sicher. Tatsächlich wurde MiraDry laut den Herstellern bereits in über 140’000 Behandlungen weltweit eingesetzt. Ausserdem ist sie von der US-amerikanischen Food- and Drug-Administration zugelassen.