Läuferknie und Schmerzen beim Joggen? Dann versuchs mal mit diesem Trick

Ein Hype, der in der Fitnessbranche schon längst verbreitet ist, macht gerade auf Tiktok seine Runde. Alles, was man dafür braucht, ist ein wenig Balance.

Rückwärtslaufen soll laut diverser Fitness-Influencer und Gelegenheitssportler und -sportlerinnen die Stabilität verbessern, bei lästigen Knieschmerzen helfen und Verletzungen vorbeugen.

In einem Video, das mittlerweile über eine Million Aufrufe hat, schwärmt Tiktokerin Chayse Byrd über die Vorteile des Rückwärtslaufens. Nachdem sie über acht Monate lang jeden Tag fünf Minuten auf dem Laufband in die falsche Richtung gelaufen ist, konnte sie eine Verbesserung in der Beweglichkeit ihrer Knie feststellen. «Ich fühle mich nicht mehr wie eine alte Frau mit Knien, die bei jedem Schritt knacken», sagt Byrd ihren Followern.

Der #walkbackwards hat auf Tiktok bereits 4,1 Millionen Aufrufe. Die Internet-Community ist sich einig: Rückwärtslaufen stärkt die Knie und beugt Verletzungen vor. Gründe genug, um die kuriose Sporteinheit ins Trainingsprogramm aufzunehmen? Das solltest du wissen.

Verbessert die Balance

«Einer der Hauptvorteile des Rückwärtsgehens ist das Training des Gleichgewichts, einschliesslich der Fähigkeit, die Richtung zu wechseln und das Gleichgewicht zu halten, was für die Reduzierung von Stürzen unerlässlich ist», sagt die Vorsitzende der Abteilung für Bewegungswissenschaften der Rutgers State University of New Jersey, Nancy Kirsch, gegenüber dem «Health»-Magazin.

Lindert Knieschmerzen

Laut einer Studie aus dem Jahr 2019 hilft Rückwärtsgehen auch bei Knieerkrankungen wie dem weitverbreiteten Läuferknie. Zudem ergab eine weitere Studie, dass Menschen mit Kniearthrose nach sechswöchigem Rückwärtsgehen mehr Kraft und weniger Schmerzen im Knie hatten.

Beansprucht andere Muskeln

Rückwärtsgehen wird auch in der Physiotherapie als Rehabilitationsmassnahme eingesetzt, denn es werden andere Muskeln beansprucht als bei vorwärts gerichteten Aktivitäten. «Menschen, die joggen, neigen dazu, ihre Hüftbeuger und Waden zu verspannen», sagt Karen P. Hamill, DPT, Physiotherapeutin an der UCLA Health, gegenüber «Health». «Rückwärtslaufen lockert sie auf, indem es die Hüftbeuger dehnt und hilft, den vollen Bewegungsumfang der Hüftstreckung zu nutzen», so Hamill weiter.

Rückwärtslaufen lockert die Hüfte auf. Unsplash/Matteo Vistocco

Verbrennt Kalorien

Schon ein zehnminütiger Spaziergang bringt gesundheitliche Vorteile. Denn: Beim Gehen wird das Gehirn bzw. der Körper bezüglich Wahrnehmung und Gleichgewicht gefordert. Umso herausfordernder ist es für das Gehirn, die erlernten Abläufe in umgekehrter Richtung abzurufen.

Das zeigt sich auch in Zahlen: Rückwärts soll man rund 40 Prozent mehr Kalorien verbrennen als beim vorwärts gerichteten Gehen. Wer regelmässig rückwärts geht, hat einen positiven Einfluss auf die Fähigkeit, den eigenen Körper über die Atmung und den Blutkreislauf mit Sauerstoff zu versorgen. Dies hat ein südafrikanisches Forschungsteam in einer Studie mit Probandinnen im Alter von 18 und 23 Jahren herausgefunden.

So läufts

Theoretisch kann man überall rückwärts gehen. Auf dem Laufband ist die Stolpergefahr jedoch am geringsten. Wer nun direkt loslegen möchte, sollte mit einer geringen Geschwindigkeit starten, die Handläufe benutzen und Musik hören vermeiden. Fühlt man sich nach einiger Zeit mit den ungewohnten Bewegungen wohler, kann man das Tempo langsam erhöhen und eine leichte Steigung einbauen. Schon ein paar Minuten täglich genügen.

Auf dem Laufband ist die Verletzungsgefahr am geringsten. Unsplash/Birk Enwald