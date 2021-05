Herzversagen : Fitness-Pionier Werner Kieser stirbt im Alter von 80 Jahren

Werner Kieser gründete vor 50 Jahren die Fitnesskette Kieser Training. Jetzt ist er im Alter von 80 Jahren gestorben.

Werner Kieser starb im Alter von 80 Jahren an einem Herzversagen. Kieser Training

«Krafttraining macht keinen Spass, aber es macht glücklich» – das war einer von vielen markanten Sätze, die Fitness-Pionier Werner Kieser berühmt machten. In der Nacht auf Mittwoch ist der Gründer der Fitnesskette Kieser Training im Alter von 80 Jahren in seinem Haus in Zürich an einem Herzversagen verstorben, wie Mediensprecher Andreas Bantel mitteilt. Nur wenige Stunden zuvor hatte er noch gemeinsam mit seiner Frau Gabriela Kieser das Training-Studio in Zürich-Enge besucht.

Werner Kieser hatte 1966 s ein erstes Krafttraining-Studio an der Kanzleistrasse in Zürich eröffnet. Eine schwere Sportverletzung hatte ihn dazu bewogen, mit dem noch fast unbekannten Krafttraining zu beginnen. In einem Boxmatch hatte Kieser einen Brustfellriss erlitten. Seine Schmerzen verflogen mit einfachem Hanteltraining innert weniger Tage. Für Werner Kieser war diese Erfahrung der Anstoss, das Krafttraining auch für Freunde – und später Kunden – anzubieten.

Die ersten Hanteln und Metallbänke schweisste er selber z usammen . Schrittweise baute Kieser ein einfach eingerichtete s Hantelstudio zu einer Kette mit innovativen Maschinen aus. 2017 verkauften er und seine Frau das Unternehmen an den langjährigen Geschäftsführer Michael Antonopoulos und an Verwaltungsrat Nils Planzer. Bis zum letzten Tag tüftelte er an neuen Kräftigungsmöglichkeiten für den menschlichen Körper, auch fü r schwer zu trainierende Muskeln wie den Beckenboden, die Fuss-, die Hand- oder die Schultermuskulatur.

Die Medien verliehen dem 1940 in Zürich geborenen Kieser unterschiedliche Titel : Sie nannten ihn « Rückenguru » , « Rückenpapst » , « Kraftapostel » oder – aufgrund seines «w eniger ist m ehr »- Konzeptes – auch den « Mies van der Rohe der Fitness » . 2019 wurden Werner Kiesers Lebenswerk und die Geschichte von Kieser Training verfilmt.

