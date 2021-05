Drohende Konkurswelle - Fitnesscenter bleiben trotz Öffnung halb leer

Angst vor Ansteckung

Zum anderen sei die Maskenpflicht ein Problem. «Sie verhindert, dass viele Menschen ins Training kommen», so der Präsident. Am schwersten wiege aber die Angst vor Ansteckungen in Innenräumen. «Dies ist sicher der Punkt, der am meisten in den Köpfen der Kunden hängt.» Die Angst sei aber unbegründet. «Da wir ja mittlerweile in unseren Centern Luftmessungen durchgeführt haben, die das Gegenteil bewiesen haben», sagt Ammann.